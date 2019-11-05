Румас пригласил Канопацкую поработать в правительстве

Он отметил, что Канопацкая, наверное, как и правительство, плохо поработала: не собрала подписи, чтобы баллотироваться на следующий срок.





Румас признал, что правительство справедливо подвергается критике со стороны не подчиненных ему органов, экспертов и «неравнодушных депутатов».





Экономика пока не показывает тот рост, который нужен для выхода на ВВП в объеме 100 млрд рублей.





Премьер-министр считает, что традиционная экономика уже не способна генерировать такой ВВП. Нужно создать новые отрасли.