Microsoft попробовал давать выходные по пятницам. Производительность выросла
Четырехдневная рабочая неделя повышает продуктивность компании - к такому выводу пришли в японском филиале корпорации Microsoft, разрешив сотрудникам месяц не работать по пятницам.
Как говорится в заявлении компании, Microsoft Japan каждую пятницу закрывала свои офисы в рамках акции под названием "Work-Life Choice Challenge Summer 2019". Постоянным сотрудникам компании эти выходные оплачивали.
Меры коснулись 90% из 2280 сотрудников компании. Им запретили проводить совещания дольше получаса и рекомендовали решать все рабочие вопросы по мессенджеру, а не в ходе личных встреч.
В результате производительность, то есть количество продаж на одного сотрудника, выросла почти на 40%.
"Работайте недолго, хорошо отдыхайте и много учитесь. Человеку необходима среда, которая позволяет почувствовать предназначение в жизни и добиваться лучших результатов на работе. Я хочу, чтобы сотрудники стремились к достижению тех же результатов, когда у них на 20% меньше свободного времени", - сказал президент японского Microsoft Такуйя Хирано.
Это довольно необычная философия для японской корпорации. В Японии уже много лет существует проблема переработок и сильнейшего, иногда смертельного рабочего стресса.
"Умный отдых"
Как следует из проведенного в 2017 году исследования, почти в четверти японских компаний сотрудники превышают норму в среднем на 80 часов в месяц. Зачастую это дополнительное время не оплачивается.
В японском языке существует термин кароси, что означает смерть от переработки. Среднестатистический японец проводит на работе около 1713 часов в год.
Поэтому не удивительно, что в ходе опроса, проведенного после эксперимента Microsoft, 92% сотрудников сказали, что акция им понравилась.
Кроме того за месяц с лишним выходным в офисе на 23% по сравнению с августом 2018 года сократилось потребление электричество, и на 59% - расход бумаги.
В Microsoft сказали, что планируют повторить эксперимент зимой. Дополнительного отпуска сотрудникам на этот раз не дадут. Их будут мотивировать брать дополнительные выходные и "отдыхать умно", говорится в заявлении.
Источник: ВВС
11:48 05/11/2019
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