Румас не доволен и предупредил

"Что касается итогов января-сентября текущего года, то нельзя сказать, что ситуация в экономике устраивает правительство", - сказал Сергей Румас.





Он напомнил, что до завершения года остается меньше двух месяцев, времени для задействования резервов, которые по каким-либо причинам не были использованы в этом году, крайне мало.





"Оценка работы отдельных государственных органов отражена в протокольной записи, как и меры дисциплинарного воздействия к их руководителям. Эти предложения обсудим, но хочу предупредить, что это только первый подход к оценке результатов работы за год", - сказал премьер-министр.





Среди положительных тенденций - в целом в этом году обеспечен рост экономики при сохранении макроэкономической сбалансированности.





Инфляция удерживается в пределах запланированных значений, сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное - более $520 млн, стабильно работает валютный и депозитный рынок.





Чистая продажа валюты населением составила $638 млн, субъектами хозяйствования - $719 млн. Продолжают расти срочные рублевые депозиты населения.





Госбюджет в этом году исполняется, как и планировалось. "Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервы страны с начала года увеличились на $2 млрд и на 1 ноября составили $9,2 млрд", - отметил премьер-министр.





Реальные денежные доходы населения в январе-августе выросли на 6,8%.









Вместе с тем не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП.





"Очевидно, что замедление темпов роста ВВП обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики. Замедляются темпы роста промышленности. За 9 месяцев объем промышленного производства составил 100,7%, не решается системная проблема - отсутствие оборотных средств", - обратил внимание Сергей Румас.





Снижение промышленного производства закономерно потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот. "В транспортной сфере с начала года мы уже просели на 2,3 процентного пункта, в оптовой торговле - на 3,4 процентного пункта", - заметил глава правительства.