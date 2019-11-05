МВФ: госссектор тянет белорусскую экономику вниз

«Беларусь за последние 7-9 лет демонстрировала не самые лучшие показатели экономического роста, – отметил в ходе одной из панельных дискуссий «Кастрычніцкага эканамічнага форума» старший постоянный представитель МВФ по региону Центрально-Восточной Европы Надим Илахи. – После кризиса 2008-2009 года наблюдался экономический рост, примерно в 8%, может и не очень устойчивый, но все же рост был, росли также и доходы. После же темпы роста экономики значительно упали».





«Очевидная картина для многих экономистов, которые работают с Беларусью, что экономический рост до кризиса 2008 года был обусловлен активным инвестированием. В этот период все страны мира прирастали довольно активно. Это было следствие макроэкономических перекосов. Дешевый иностранный капитал, и инвестиционный бум по большей части были неустойчивыми. Было понятно, что так продолжаться долго не могло», – добавил представитель МВФ.









Сравнивая между собой экономическую ситуацию в Польше и Беларуси за последние годы, Надим Илахи обратил внимание на то, что в Польше растут все показатели, в том числе растет производительность капитала.





«При этом Польша не только инвестирует, но и проводит структурные реформы, – заметил он. – В Беларуси же кардинально иная ситуация. Можно сколько угодно накачивать экономику капиталом, но без увеличения производительности этого капитала, серьезных изменений не произойдет».





Госссектор тянет экономику вниз





Еще одной причиной низкого экономического роста и низкой производительности, по мнению экономистов МВФ, является размер государственного сектора в экономике. Даже у России, которая идет по данному показателю вслед за Беларусью, он существенно ниже.





На долю государственных предприятий у нас приходится практически 30% от общего числа занятых, треть добавленной стоимости генерируется также здесь. При этом сектор характеризуется низкой производительностью.





«По нашим исследованиям, показатели эффективности работы государственного сектора значительно ниже, чем у сопоставимых предприятий частного сектора», – подчеркнул Надим Илахи.





По его словам, доминирование госсектора в экономике означает, что его необходимо финансировать. Каналом финансирования становятся государственные банки. 70% банковских активов сегодня сосредоточено в госсекторе, что само по себе создает проблемы. Ведь банковский сектор должен каким-то образом финансировать еще и частный сектор, считает представитель МВФ.





Торговля – ориентация на одного партнера





Что касаемо внешней торговли, если не брать во внимание нефтяной сектор, у Беларуси не самая открытая экономика. Потому что вся торговля страны по сути ориентирована на одного партнера. На долю России приходится около 50% всего товарооборота Беларуси.





«Структура торговли также не такая, какой бы ей стоило быть. Во всех странах региона преобладает производственно-ориентированный баланс внешней торговли, а Беларусь является по сути страной, экспортирующей ресурсы. То есть она так и не смогла угнаться за теми изменениями, которые происходили в региональной системе», – сказал Илахи.









Что нужно делать?





Реформа госпредприятий – это ключевое для Беларуси, считает Надим Илахи, рассуждая на тему того, как улучшить в Беларуси показатели экономики. Нужно определить, какие из них могут существовать без реструктуризации, в каких необходимо ее провести, а какие нужно вообще закрыть.





Представитель МВФ отметил, что также важно создать равные условия для частного сектора, а банки должны оказывать ему все большую поддержку.





«Много говорится о росте ИТ-технологий в Беларуси и, конечно, это история успеха, – в свою очередь подчеркнул Надим Илахи. – Но нужно понимать, что это все же сектор, где нет госпредприятий, и в этом его преимущество. Но ведь есть и другие сектора, которые нуждаются в дополнительных стимулах».





Также, по мнению представителя МВФ, Беларуси нужно диверсифицировать своих внешних торговых партнеров, а предприятия должны становится более экспортно-ориентированными.





«Что касаемо налогового маневра с Россией, если компенсации все же не будет, это станет еще одним дополнительным вызовом для развития экономики. Тогда тем более возникнет необходимость в проведении тех реформ, о которых я говорил», – резюмировал Надим Илахи.