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В год президентских выборов зарплаты бюджетников повысят на 10-11 %

Сегодня пройдет нулевое чтение бюджета.

Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Вчера главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов, передает БТ

Бюджет готовят к чтению в Овальном зале. В основе документа базовый сценарий развития экономики. Ее рост запланирован в 1,9 %, инфляция - не выше 5. Уровень ставки рефинансирования останется прежним. Бюджет усилил социальную направленность. Среди прочих мер развитие программы семейного капитала. 

Сегодня пройдет так называемое нулевое чтение, когда документ рассмотрят с участием правительства и всех парламентских комиссий.
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