Facebook представила новый логотип корпорации
Корпорация Facebook представила новый логотип компании для того, чтобы пользователям было легко отличать саму социальную сеть Facebook от программ, которыми владеет компания. Об этом говорится в блоге Facebook.
Так, новый логотип сделан с использованием больших букв и представлен во многих ярких цветах.
По мнению компании, такой логотип поможет пользователям отличать логотип самой корпорации и ее программ и социальной сети Facebook.
"Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении Facebook.
Также отмечается, что в ближайшее время в компании начнут использовать новый логотип во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте.
Korrespondent.net
09:15 05/11/2019
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