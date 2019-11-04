Алекс Кремер: Не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти

— Хорошо налаженная политика регионального развития – главный фактор экономического роста, так как она охватывает практически все вопросы экономической политики страны, — заявил на «Кастрычнiцкім эканамiчным форуме» глава Отдела по работе с Евразией Организации экономического сотрудничества и развития Уильям Томпсон, пишет "Завтра твоей страны"





Однако, по мнению экспертов, если ограничить рост крупных городов и искусственно по приказу сверху создать точки экономического роста в регионах – результат будет противоположный.





Эффект агломерации





— Основной закон экономической географии гласит, что агломерации имеют наибольшую экономическую эффективность. Он такой же непреложный, как закон всемирного тяготения, — говорит постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.





Связано это прежде всего с тем, что производство расположено близко к потребителям и нет необходимости тратить большие деньги на перевозку и хранение товаров. Кроме того фирмы пользуются общей информацией и входными факторами производства, что позволяет быстро реагировать на изменения рынка. Кластеры также порождают инновации.

— На сегодняшний день агломераций в Беларуси в сравнении с другими странами Европы очень мало. Как следствие большая часть богатства остается в Минске и не перетекает в регионы, — говорит представитель Всемирного банка.





Таким образом, рост сосредоточен в Минске и еще нескольких крупных городах, в регионах же экономическая активность очень низкая, а трудовая сила мигрирует в столицу.

Практика показывает, что рентабельность инвестиций в богатых регионах в разы выше, чем в бедных и в Беларуси это особенно заметно.

— Мы взяли отношение внутреннего регионального продукта в каждой из областей и в Минске к вложенным инвестициям и получили результат ясно говорящий, что рентабельность инвестиций в Минске в разы выше, чем в областях, — рассказывает Алекс Кремер.







