Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Куда исчезли 122 тонны молока? Предприятие хотело взыскать с работников 77 тысяч за недостачу. Что решил суд

Суд отклонил иск «Бобруйскмолока» к его работникам: предприятие хотело взыскать с них 77 тысяч рублей за недостачу, сообщает независимый профсоюз РЭП. Юрист организации представлял в суде интересы двух сотрудниц «Бобруйскмолока».

Производственное унитарное предприятие «Бобруйскмолоко» входит в состав холдинга «Бабушкина крынка». Здесь производят молоко, сметану, творог. Весной 2019 года предприятие подало иск в суд на собственных работников за недостачу молока в размере 122 тонн. Ее обнаружила инвентаризация, проведенная в мае прошлого года, пишет FINANCE.TUT.BY

О недостаче на предприятии в мае 2018-го упоминали родственники экс-директора гормолзавода Татьяны Корниловой. Тело руководителя было обнаружено в одном из помещений предприятия утром 8 мая. 47-летнюю женщину вытащили из петли, но спасти уже не смогли. Родственники погибшей говорили, что женщина «слишком близко все принимала к сердцу».

Тогда же СК сообщал, что сотрудниками их ведомства уголовное дело по факту хищения продукции со склада «Бобруйскмолоко» не возбуждалось.

Но недостача все же была, и предприятие предъявило иск к своим работникам. Ответчиками выступали около десятка человек. За юридической помощью в независимый профсоюз РЭП обратились две сотрудницы «Бобруйскмолока» — Юлия Трускова и Наталья Манетова.


Интересы этих двух ответчиц в суде представлял юрист Александр Хамратов. Он рассказал, что судья назначила бухгалтерскую экспертизу на предмет нарушений в акте инвентаризации, которая выявила множество нарушений. Результаты экспертизы, которая стоила 3 тысячи рублей, оказались не в пользу предприятия.

В итоге суд Бобруйска и Бобруйского района отказал предприятию «Бобруйскмолоко» в удовлетворении иска. Однако без ответа остался самый главный вопрос: где молоко?

— Это самый главный вопрос, который я задавал всем: и специалистам, и директору, и начальнику лаборатории, и юристам. Куда исчезли 122 тонны молока? Никто не может дать ответ, — говорит Александр Хамратов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru