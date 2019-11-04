Производственное унитарное предприятие «Бобруйскмолоко» входит в состав холдинга «Бабушкина крынка». Здесь производят молоко, сметану, творог. Весной 2019 года предприятие подало иск в суд на собственных работников за недостачу молока в размере 122 тонн. Ее обнаружила инвентаризация, проведенная в мае прошлого года, пишет FINANCE.TUT.BY





О недостаче на предприятии в мае 2018-го упоминали родственники экс-директора гормолзавода Татьяны Корниловой. Тело руководителя было обнаружено в одном из помещений предприятия утром 8 мая. 47-летнюю женщину вытащили из петли, но спасти уже не смогли. Родственники погибшей говорили, что женщина «слишком близко все принимала к сердцу».





Тогда же СК сообщал, что сотрудниками их ведомства уголовное дело по факту хищения продукции со склада «Бобруйскмолоко» не возбуждалось.





Но недостача все же была, и предприятие предъявило иск к своим работникам. Ответчиками выступали около десятка человек. За юридической помощью в независимый профсоюз РЭП обратились две сотрудницы «Бобруйскмолока» — Юлия Трускова и Наталья Манетова.









Интересы этих двух ответчиц в суде представлял юрист Александр Хамратов. Он рассказал, что судья назначила бухгалтерскую экспертизу на предмет нарушений в акте инвентаризации, которая выявила множество нарушений. Результаты экспертизы, которая стоила 3 тысячи рублей, оказались не в пользу предприятия.





В итоге суд Бобруйска и Бобруйского района отказал предприятию «Бобруйскмолоко» в удовлетворении иска. Однако без ответа остался самый главный вопрос: где молоко?





— Это самый главный вопрос, который я задавал всем: и специалистам, и директору, и начальнику лаборатории, и юристам. Куда исчезли 122 тонны молока? Никто не может дать ответ, — говорит Александр Хамратов.