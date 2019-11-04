Доллар и евро обвалились на бирже

Курс доллара обвалился на 0,0124 рубля до 2,0415 BYN/USD. Это минимальное значение за 12 дней.





Курс евро упал на 0,0107 рубля до 2,2809 BYN/EUR. Напомним, что по итогам пятничных торгов евровалюта подорожала до максимума за 51 день. Сегодня под напором белорусского рубля пришлось оставить эту вершину.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0155 BYN до 3,2249 BYN/100 RUB. Рубль РФ поднялся до максимума за 39 дней, а по итогам октября он подорожал всего на 0,0033 BYN. Это в 16(!) раз меньше, чем было по итогам сентября.





Итоги октября 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил месяц существенным укреплением к доллару и ослаблением к евро. Курс российского рубля практически не изменился.





курс доллара упал на 1,18%;

курс евро вырос на 0,90%;

курс российского рубля поднялся всего на 0,10%;





валютная корзина подешевела на 0,11%.





Центробанк России

Россияне сегодня празднуют День народного единства и Банк России сегодня новых курсов устанавливать не будет.





Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня и на завтра:

64,0316 российских рублей за доллар;

71,4785 российских рублей за евро.





Итоги октября 2019 на валютном рынке РФ

курс доллара упал на 0,87 рубля (−1,34%);

курс евро вырос на 0,47 рубля (+0,67%).