Beltoll c 1 декабря расширяет сеть платных дорог

«Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги)», — говорится в сообщении. Платным станет участок от 134 км до 196 км.





Национальная электронная система сбора платы за проезд по некоторым автодорогам BelToll была введена в Беларуси в коммерческую эксплуатацию 1 августа 2013 года. Владельцем электронной системы сбора платы за проезд по автотрассам является ГУ «Белавтострада». Управляет работой BelToll в Беларуси компания-оператор ИООО «Капш Телематик Сервисиз». Контролирует взимание сборов на платных автомагистралях ГУ «Транспортная инспекция». С 1 декабря 2019 г итоговая протяженность сети платных дорог в Республике Беларусь составит 1,787 тыс км.



