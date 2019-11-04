«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» увеличил чистую прибыль в 9 раз

Предприятие в январе-сентябре 2019 года сократило выручку на 8% до 177,58 млн рублей. При этом себестоимость реализованной продукции в этом году у комбината сократилась на 17,4% до 139,24 млн рублей.





С осени МАРТ снизил цену на газ для сахарных заводов, так же в Беларуси была установлена минимальная цена на сахар.





Прибыль комбината от реализации выросла в два раза до 25,8 млн рублей. Чистая прибыль в итоге увеличилась в девять раз и составил 15,08 млн рублей.





На протяжении последних трех лет «Слуцкий сахарорафинандный комбинат» остается единственными из четырех беларусских сахарных заводов, который стабильно демонстрирует прибыльную работу.