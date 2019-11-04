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«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» увеличил чистую прибыль в 9 раз

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» опубликовало отчет о работе по итогам трех кварталов. Документы размещены на Едином портале финансового рынка.

Предприятие в январе-сентябре 2019 года сократило выручку на 8% до 177,58 млн рублей. При этом себестоимость реализованной продукции в этом году у комбината сократилась на 17,4% до 139,24 млн рублей.

С осени МАРТ снизил цену на газ для сахарных заводов, так же в Беларуси была установлена минимальная цена на сахар.

Прибыль комбината от реализации выросла в два раза до 25,8 млн рублей. Чистая прибыль в итоге увеличилась в девять раз и составил 15,08 млн рублей.

На протяжении последних трех лет «Слуцкий сахарорафинандный комбинат» остается единственными из четырех беларусских сахарных заводов, который стабильно демонстрирует прибыльную работу.
Reform.by
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