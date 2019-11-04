Под каток этой мести может попасть одно из самых взаимовыгодных направлений белорусско-украинского сотрудничества - поставки в Украину белорусских военных грузовиков МАЗ, пишет Белгазета





Украинские предприятия, связанные с Олегом Гладковским, закупали в Беларуси грузовые автомобили МАЗ, после чего перебрендировали их в «Богдан», Фото: SOPA





РАЗБОРКИ НОВОЙ ВЛАСТИ СО СТАРОЙ





17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. По неофициальной информации, задержали его по делу о злоупотреблении служебным положением во время закупок для нужд оборонной сферы.





В тот день Гладковский попытался выехать из страны, однако был задержан. «Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало Национальной антикоррупционное бюро», - сообщали украинские СМИ. В сети также были опубликованы фото, на которых человек, похожий на Гладковского, стоит в окружении людей в камуфляже с нашивками НАБУ.





Еще 25 февраля медиа-проект «Наші гроші с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждалось, что сын тогдашнего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.





По данным расследователей, Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, часто некачественные, якобы накручивались в разы. Этот товар по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом, группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее UAH250 млн.









26 февраля президент Петр Порошенко отстранил Гладковского от исполнения обязанностей на время проведения расследования. Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификации - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).





27 февраля Юрий Луценко (в то время генпрокурор) заявил, что его ведомство также расследует сделки в оборонной сфере с 2017г.,

а НАБУ - с 2016г. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании журналистов, составляет UAH22 млн.





Правда, уже тогда в Украине раздавались голоса, что Гладковского надо не судить, а наградить. Потому что в самые жаркие дни войны с Россией, когда фронт на Донбассе прогибался, а армии не хватало техники и оружия, было не до тендеров. А сотрудничество с контрабандистами помогло хоть как-то наладить снабжение войск.





Но тогда близились выборы, избиратели требовали крови, так что Гладковского в некотором роде отдали на растерзание. В свою очередь, придя к власти, команда Зеленского вскоре начала планомерно вычищать прежнюю команду, а Олег Гладковский всегда считался человеком, близким к Петру Порошенко.





И вот теперь одна из претензий украинских борцов с коррупцией - предприятия, связанные с Олегом Гладковским (и Петром Порошенко), закупали в Беларуси грузовые автомобили МАЗ, после чего перебрендировали их в «Богдан» и без тендера поставляли государству для нужд обороны.





Да, Олег Гладковский также является президентом корпорации «Богдан». Украинского автопроизводителя, который прославился в Украине городскими автобусами «Богдан А-100», построенными на шасси грузовика Isuzu NQR. Теми самыми неубиваемыми и некомфортными маршрутками, которые стали основой частного общественного транспорта в Украине после того, как государственная система развалилась. (Само слово «богдан» стало нарицательным - синонимом слова «маршрутка».)





Но корпорация «Богдан» выпускала не только автобусы, троллейбусы и легковушки.

«БОГДАН-6317», В ДЕВИЧЕСТВЕ МАЗ

Война на Донбассе поставила перед украинским руководством задачу срочного наполнения армии армейскими грузовиками. Старая советская техника находилась в ужасном состоянии, да и ее просто не было; мобилизация гражданских машин фактически провалилась, не решили вопрос и волонтерские поставки - слишком уж это дорогое удовольствие.





Причем речь шла о тысячах машин самого ходового класса 6х6, ведь в среднесрочной перспективе требовалось заменить в ВСУ советские «Урал-375», «Урал-4320», «ЗИЛ-131» а также военные КамАЗы, серийное производство которых осталось на территории страны-агрессора.









Украинцы пытались разработать и запустить в производство собственную платформу, ведь в стране на тот момент был полный цикл производства в виде Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ). Но создание армейского грузовика с нуля оказалось очень дорого и долго. У того же КрАЗа был лишь один недоработанный вариант - «КрАЗ 6322». Да и вообще, качество КрАЗов, как бы это помягче сказать…





Потом попытались купить необходимое количество грузовиков за рубежом. Но даже наиболее доступный на рынке IVECO был достаточно дорогим удовольствием, к тому же продавать их Украине в 2015г. европейцы не спешили.





Взяли за основу третий путь - крупноузловая сборка необходимого количества машин на имеющихся производственных мощностях. Выбор пал на заводы компании «Богдан Моторс» и грузовик МАЗ-6317.





Так волей судьбы настоящим героем боевых действий на востоке Украины стал белорусский МАЗ-6317- бортовой полноприводный автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 6×6, выпускаемый Минским автозаводом с 1993г.









Справка «БелГазеты». Грузовик МАЗ-6317 предназначен для перевозки людей и грузов по всем видам дорог и там, где дорог вовсе нет. Многоступенчатая трансмиссия, система изменения давления воздуха в шинах, широкопрофильные вездеходные шины, блокировка дифференциалов, большой дорожный просвет позволяют работать на пересеченной местности в составе автопоезда полной массой 44-55 т. Полезная нагрузка бортовых автомобилей семейства МАЗ-6317 (6x6) достигает 11 т. Усилия по мостам распределяет одноступенчатая раздаточная коробка с пониженной передачей. Объем кузова - 27 куб. м.





Этот грузовик был создан в конце 1980-х по жестким техническим условиям Министерства обороны СССР. Его опытные образцы прошли приемочные испытания во всех природно-климатических зонах, по результатам которых автомобиль был рекомендован к принятию на вооружение и даже включен в госзаказ на 1991г. Однако после распада Советского Союза о машине забыли.





Лишь через пять лет автомобилем заинтересовались белорусские военные. Проведя серию испытаний, они пришли к выводу, что МАЗ-6317 может быть использован в армии в качестве замены отслуживших свой срок автомобилей-вездеходов советского производства типа КрАЗ,

КамАЗ и «Урал». Запущенный в серию автомобиль поступил на вооружение не только белорусской, но также российской и азербайджанской армий.









Справка «БелГазеты». Максимальная скорость автомобиля МАЗ-6317 - 85 км/ч, а запас хода - до 1447 км. Проходимость машины ничуть не хуже, чем у гусеничной техники, а скорость, соответственно, намного выше. На пересеченной местности МАЗ преодолевает подъемы и спуски до 30°, уверенно движется по зыбким грунтам, способен самостоятельно преодолевать броды. При этом машина остается хорошо управляемой и не теряет устойчивость.Вооруженные силы Украины используют грузовик МАЗ-6317 и его модификации: МАЗ-6425 и МАЗ-5316. МАЗ-6425 - это полноприводный седловой тягач с колесной формулой 6х6, предназначенный для транспортировки тяжелой техники, в т.ч. танков. МАЗ-

5316 - двухосный вариант автомобиля (колесная формула 4х4) грузоподъемностью 5,1-7,5 т.





И вот после того как были проведены все подготовительные работы, в 2016г. Черкасский автомобильный завод компании «Богдан Моторс» начал сборку армейских грузовиков МАЗ под маркой «Богдан 6317». Машину собирают из машинокомплектов различного происхождения. Прежде всего это комплектующие белорусского предприятия «БелАвтоМаз», также используются 9,7-литровые дизели Weichai Power и коробки передач Fast Gear из Китая и турецкое сцепление Hummer Kupplungen. Часть сборочных единиц - металлические грузовые платформы, каркасы и тенты для них - собственного, черкасского производства.





Т.е., по сути, из Беларуси приходят разобранные корпуса грузовиков, которые в Черкассах собирают, ставят китайские двигатели и коробку передач, турецкое сцепление, украинские тенты, после чего проводят испытания и продают готовые грузовики для нужд Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Количество собранных таким образом автомобилей не разглашается, но известно, что речь идет о тысячах машин. По сути, МАЗ-6317 стал основным грузовиком украинской армии.





Постепенно произошла локализация производства с привлечением украинских производителей комплектующих. В числе поставщиков - Кременчугский колесный завод (КрКЗ), шинный завод «Росава» (Белая Церковь), а также производитель аккумуляторов «Иста» (Днепр).









В рамках унификации именно «Богдан-МАЗ» стали основой для создания специальных машин. Таких, как бронированный вариант грузовика «Богдан-Козак», машин вспомогательного назначения (например, топливозаправщик), платформ для различного рода вооружений и т.д.





Украинские аналоги МАЗ-6317- грузовики КрАЗ-6322 и КрАЗ-В12.2МЕХ «Сержант». Однако украинские военные отмечают, что грузовики МАЗ лучше со всех точек зрения, чем их КрАЗовские аналоги. Поэтому серийная сборка МАЗов на территории Украины с самого начала была не такой уж и плохой идеей. К какому бы выводу ни пришло следствие по делу о завышенной цене на белорусско-украинский грузовик, с точки зрения снабжения ВСУ реальной альтернативы для армейских грузовиков «Богдан-МАЗ» как не было в 2016г., так нет и сегодня.



