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Романчук объяснил, грозит ли белорусам девальвация

По мнению экономиста, угроза стабильности белорусского рубля существует.

Романчук объяснил, грозит ли белорусам девальвация
В программе «#Бурбалкi» Ярослав Романчук пояснил, чем вызваны разговоры о том, что в 2020-2021 году может быть девальвация.

— Как Национальный банк признает, он увеличивает за год денежно-рублевую массу на 25%. Это очень много, — считает эксперт.

Он напомнил о том, что деньги идут на обслуживание экономической деятельности, и рубли должны встречать определенное количество спроса.

 —..Когда экономика растет на 1%, а то и падает, когда серьезные разборки с Россией, когда кредиты и нет живых инвестиционных денег, тогда вопрос: зачем на 25% увеличивать денежную массу? Причем это делается не один, а два-три года подряд.

Экономист отмечает, что в ситуации, когда доходы населения не могут расти со скоростью 14%, потому что производительность труда в шесть раз отстает по темпам роста от доходов и зарплаты, возникает естественный вопрос: а есть ли угроза девальвации?

— Угроза стабильности белорусского рубля, безусловно, существует. Если Нацбанк начнет изымать рубли из экономики, тогда легко предположить, что будет с оборотным капиталом предприятий. 27% всей выручки тратится на обслуживание кредитов внутри страны. Дебиторка и кредиторка растут. Только долги за энергоресурсы превысили 4 млрд рублей. Просроченные долги — почти миллиард. На складах непроданных товаров почти на 5 миллиардов. Сельское хозяйство и строители говорят: дайте, дайте, дайте. Национальный банк держится, но он к сожалению, не бог, не президент и не правительство, а все остальные только и ждут, когда накануне президентской кампании откроют денежные шлюзы и опять накормят дешевыми фантиками.


Романчук полагает, что в 2020 году из-за политических, внешних и внутренних финансовых факторов в Беларуси существенно увеличивается угроза девальвации белорусского рубля.  По мнению экономиста, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару, прописанный в проекте закона о бюджете, может быть не 2,24, а гораздо выше.
Источник: "Солидарность"
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