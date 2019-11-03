Прогноз курса белорусского рубля: курс снижается и это только начало

Сейчас белорусский валютный рынок находится именно в такой стадии. В то же время, это не значит, что курсы валют на бирже будут меняться плавно. В Беларуси имеются крупные покупатели и продавцы валюты, осуществляющие данных операции время от времени исходя из своих хозяйственных задач. Это может приводить к скачкам курсов валют на БВФБ.





В перспективе курс белорусского рубля должен снижаться. В прогнозе государственного бюджета РБ на 2020 год заложен рост курса доллара. Но это оценка правительства, мнение по этому поводу Национального банка, который и регулирует курс доллара, пока неизвестно.









При этом расходы на финансирование социальной сферы в 2020 году вырастут не менее чем на 11%, в результате чего на зарплату в бюджетной сфере будет направлено около 15 млрд. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы на зарплату поднимутся примерно на 1,8 млрд. рублей.





Такое увеличение могло бы оказать серьезное давление на курс белорусского рубля в 2020 году, но в настоящее время на валютном рынке РБ наблюдается избыток предложения валюты, который скупает Нацбанк. Поэтому ослабление рубля в будущем необязательно, Нацбанк может просто снизить объемы приобретения валюты.





Но краткосрочным колебаниям курсов иностранных валют Нацбанк не препятствует. Поэтому на текущей неделе можно ожидать продолжения роста стоимости валютной корзины, которое продлится еще и в течение первой декады ноября. Но оно вряд ли будет значительным — на уровне около 0,5% за неделю, так как амплитуда колебаний курса рубля, судя по торгам на БВФБ в октябре, снижается.