В Беларуси создается еще один холдинг

Согласно документу, в ведение «Белэнергостроя» передаются находящиеся в республиканской собственности 98,3% акций ОАО «Западэлектросетьстрой», 98,9% ОАО «Белэлектромонтажналадка», 98,7% ОАО «Белэнергозащита», 86,1% ОАО «Белэнергосвязь» и 77,6% ОАО «Белсельэлектросетьстрой». Ценные бумаги должны быть переданы до конца этого года, пишет TUT.BY





Консолидация госпакетов проводится в целях создания «Белэнергострой холдинга».













Кампания по созданию холдингов стартовала в Беларуси 2010 году. Было подготовлено соответствующее законодательство. По мнению инициаторов проекта, холдинги позволяют оптимизировать бизнес-процессы (например, снизить стоимость закупок и налоговую нагрузку), внедрять единую товаропроводящую сеть, расширять рынки сбыта.









По данным Минэкономики на август 2018 года, в Беларуси создано 115 холдингов. Последние годы разговоры о большой пользе холдингов приутихли.