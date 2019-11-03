Все деньги мира: мировой клуб миллионеров вырос до 47 млн человек

С лужайки Центрального парка в самом сердце Манхэттена хорошо видны пять новых жилых небоскребов. Они — часть так называемого Ряда миллиардеров, который начал формироваться посреди Нью-Йорка 10 лет назад.





Четыре из пяти небоскребов еще строятся, а квартира в любом из них обойдется покупателю не дешевле чем в $ 3 млн. Здесь же в недостроенном доме под номером 220 по улице Central Park South находится самое дорогое жилье, когда‑либо проданное в США. Это четырехэтажный пентхаус, который за $ 238 млн в начале 2019 года приобрел американский финансист Кен Гриффин.





Своим появлением Ряд миллиардеров обязан высокому спросу на апартаменты люкс-класса, что неудивительно: в Нью-Йорке, который заслуженно называют городом миллиона миллионеров, живет больше богачей, чем где‑либо на планете. К тому же именно США лидируют в мировом рейтинге по количеству миллионеров и миллиардеров.





В целом в мире сегодня число долларовых миллионеров достигло 46,8 млн, и около 19 млн из них — американцы, констатируют составители отчета Global Wealth Report 2019 от аналитического подразделения швейцарской финансовой группы Credit Suisse. Следующими по своей численности являются миллионеры Китая, Японии, Великобритании и Германии.









За прошедший год мировой клуб миллионеров вырос на 1,1 млн. Больше всего новичков — 675 тыс. — обеспечили Соединенные Штаты. К ним присоединились 187 тыс. японцев и 158 тыс. китайцев.





То, что на планете прибавилось состоятельных жителей, — следствие роста мирового богатства, которое увеличилось на 2,6 %, или на $ 9,1 трлн, подтолкнув вверх средний достаток населения, констатируют эксперты. Но есть и другие причины.





«Рост числа миллионеров объясняется тремя факторами: увеличением среднего достатка, ростом населения и изменением структуры распределения богатства», — детализирует Джим Дэвис, соавтор отчета Credit Suisse Research Institute, профессор экономики в канадском Университете Западного Онтарио.





За последние годы богатые мира сего выиграли от растущей глобализации, называет еще один фактор Тереза Неф, научный сотрудник Всемирной лаборатории неравенства при Парижской школе экономики.





«Состоятельные люди получили от глобализации больше, чем обычные граждане, так как выросли международные инвестиции, расширились возможности получения ренты, а еще богачи смогли прятать часть своей прибыли в налоговых гаванях», — перечисляет Неф. И добавляет: по некоторым оценкам, граждане США удерживают в офшорах около 9 % всего годового национального дохода страны.