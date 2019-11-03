Виктор Прокопеня: В тюрьме невозможно “носить маску”

По словам Прокопени, люди склонны примерять на себя разные маски и играть роли. Это происходит само собой: с партнёрами, с подчинёнными, с семьёй и друзьями мы ведём себя по-разному, передает "Еврорадио"





“Так вот, попадая в такие условия, как, например, тюрьма, “носить маску” невозможно. Когда 15 человек месяцами вместе живут в помещении 30 квадратных метров, то начинают видеть друг друга насквозь. Такими, какими они есть, — цитирует Прокопеню dev.by . — И люди, которые через все это проходят, начинают понимать нечто очень важное не только друг про друга, но и про себя. Я говорю в первую очередь про бизнес, который там оказывается.





И самая бизнес-релевантная вещь, которую они начинают понимать, это про то, что нам сложно менять своё мнение. Это такая особенность характера белорусских людей бизнеса — нам кажется, что, изменив точку зрения, мы проявляем слабость”.





Бизнесмен считает, что изменение точки зрения не несёт поражения — наоборот, это делает человека сильнее. А отсутствие гибкости приводит к тому, что предыдущие победы начинают мешать предпринимателю одерживать следующие.









В 2015 году Виктор Прокопеня больше восьми месяцев провёл в СИЗО. За это время он сбросил 20 кг и прочитал около 150 книг.





О задержании бизнесмена стало известно 3 апреля 2015 года. По информации Следственного комитета, Прокопеня, “действуя в составе организованной группы, занимался предпринимательской деятельностью в сфере продажи IT-технологий без соответствующей государственной регистрации как субъекта хозяйствования”. Незаконный доход, который получил предприниматель, следователи оценили в $650 тысяч. Однако 22 декабря он был отпущен из-под стражи. В феврале 2016 года его преследование было прекращено за отсутствием состава преступления.





После выхода из СИЗО Виктор Прокопеня стал одним из самых известных белорусских IT-бизнесменов и крупнейшим частным налогоплательщиком беларуси. Его компания VP Capital и Larnabel Ventures семьи Гуцериевых инвестируют в стартапы. После принятия в Беларуси декрета №8 “О развитии цифровой экономики” Прокопеня и Гуцериевы запустили в Беларуси первую в странах СНГ регулируемую криптобиржу.