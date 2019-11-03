Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Беларуси подняли надбавки к минимальным трудовым пенсиям. Сколько составила прибавка

В Беларуси с 1 ноября повысили минимальные трудовые и соцпенсии, а также подняли доплаты пенсионерам старше 75 лет. В Минтруда рассказали, как изменились надбавки и повышения к минимальным трудовым пенсиям.

С 1 ноября подняли некоторые доплаты и надбавки к пенсиям некоторых категорий белорусов. К примеру, инвалидам I группы с августа добавили 3,43 рубля — до 49,39 рубля, пишет FINANCE.TUT.BY

Военнослужащим, которые участвовали в боевых действиях при выполнении интернационального долга, с 1 ноября будут доплачивать 144,9 рубля (+57 копеек).

Напомним, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, которые достигли 75 лет, увеличились до 43,47 рубля, а старше 80 лет — до 57,96 рубля. Это на 17 и 23 копейки больше, чем было ранее.


Читать полностью:  https://finance.tut.by/news659869.html
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru