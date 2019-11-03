Состояние Маска выросло на два миллиарда долларов всего за неделю

Это произошло после того, как Tesla представила отчет о прибыли в третьем квартале 2019 года.





23 октября после закрытия рынка компания-производитель электромобилей объявила, что заработала 1,86 доллара на одну акцию. При этом аналитики ожидали, что компания понесет убытки – 42 цента на акцию.









Скорректированная прибыль Tesla составила 342 млн долларов. Доходы компании составили 6,35 млрд долларов – это на 8% ниже показателя за третий квартал прошлого года.





За последующую после отчета неделю акции компании выросли почти на 24%, таким образом увеличив состояние Маска, которому принадлежит 22% акций Tesla. Он также владеет долей в SpaceX стоимостью примерно 12,5 млрд долларов.