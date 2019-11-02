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Что сулит "Один пояс и один путь" для Беларуси

Об экономических рисках и выгодах проекта "Один пояс и один путь" для Беларуси шла речь в ходе KEF-2019.

Что сулит "Один пояс и один путь" для Беларуси
В частности данному проекту на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» был посвящен доклад главного экономиста Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова. 

По его словам, главные риски от реализации "Пояса и Пути" - возможная отмена китайских субсидий, а также структурная слабость польских железных дорог.

Вместе с тем реализация проекта может принести выгоду в виде выручки от транзита и его индустриализации, инвестиции в хабы (оптимизация потоков), расширение парка "Великий камень", разработку новых ниш, включая экспорт на Китай, что может принести 50%-ную загрузку контейнеров на Китай.


При этом экономист видит  главный эффект от реализации проекта – не рост выручки от транзита, а рост контейнеризации экономики, внутренние перевозки в ЕАЭС на коротких плечах, новые ниши для белорусского экспорта за счет снижения стоимости и сроков по логистики.

Напомним, "Один пояс и один путь" - выдвинутое в 2010-х годах Китайской Народной Республикой (КНР) предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая.

На 132 страны – партнера инициативы «Пояса и пути» приходится 35% мирового ВВП, 43% объема глобальной торговли и 60% мирового населения. Общий объем выданных инвестиций оценивается примерно в 100 млрд долларов, а объем подписанных кредитов – в 600 млрд долларов на середину 2019 года. 
thinktanks.by
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