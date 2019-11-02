"В Банковском кодексе (в проекте изменений - ИФ) мы определили ответственность правления Национального банка - если цель по инфляции не будет выполняться, то это не повод, а обязанность нас отправить в отставку", - заявил Каллаур, закрывая прошедший в пятницу в Минске форум с участием руководства ЦБ РФ в связи с 25-летием белорусского рубля, пишет Интерфакс.









«Это должно быть в законодательстве. Но при такой ответственности должна быть обеспечена и операционная независимость центрального банка. Иначе ничего не будет. В первую очередь, не будет доверия», - подчеркнул глава НББ.





По его словам, в основе стабильной инфляции «лежит ответственная политика Национального банка и правительства и правильная коммуникация». «За этим стоят

большие-большие, как говорят в народе, дела», - отметил Каллаур.









Подчеркивая важность перехода к режиму таргетирования инфляции, он заявил: «Я призываю все власти Беларуси не только нас услышать, но и помочь реализовать все эти замыслы в интересах Республики Беларусь».





Как сообщалось, Нацбанк намерен перейти к режиму таргетирования инфляции при реализации денежно-кредитной политики с 1 января 2021 года. С 2015 года НББ реализует денежно-кредитную политику в режиме монетарного таргетирования.



