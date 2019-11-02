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Ермолович: Отказ Беларуси от налогового суверенитета не обсуждается

Беларусь не откажется от налогового суверенитета в одностороннем порядке ради компенсации выпадающих доходов бюджета из-за налогового маневра в российской нефтяной сфере.

Такое заявление сделал глава Минфина РБ Максим Ермолович, комментируя прозвучавшие в пресс высказывания российских чиновников о том, что Россия готова компенсировать Беларуси налоговый маневр в нефтянке при условии адаптации на территории Беларуси налогового кодекса РФ с некими незначительными исключениями.

«Этот вопрос давно решен. Отказ от налогового суверенитета не обсуждается», - заявил Ермолович.

«По крайней мере, в одностороннем порядке», - добавил он.


Комментируя влияние налогового маневра в российской нефтянке на Беларусь, Ермолович сказал, что потери бюджета в этой части никак не влияют на расходную часть бюджета, а лишь сказываются на объеме средств, направляемых на погашение внешнего долга.

Вместе с тем, он отметил, что налоговый маневр куда больше негативно повлияет на доходность нефтепереработки в Беларуси и приведет к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.
АФН
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