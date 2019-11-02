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Google покупает Fitbit с офисом разработки в Минске

Alphabet, родительская компания Google, объявила о покупке производителя смарт-часов Fitbit с офисом разработки в Минске за $2,1 млрд, сообщает CNBC.

В минском офисе от комментариев пока воздержались, пишет dev.by

«Тесное сотрудничество с командой экспертов Fitbit и сочетание лучшего AI, софта и оборудования поможет нам продвинуть инновации в сфере носимых устройств и создать продукты, которые принесут пользу людям по всему миру», — написала Google.

В понедельник, после появления новостей о планах Alphabet купить Fitbit, акции последней к закрытию торгов выросли более чем на 30%, а капитализация — на $340 млн до $1,5 млрд. 

Как отмечалось ранее, сделка будет выгодна обеим сторонам. Fitbit получит поддержку в борьбе с конкурентами и преодолеть замедление роста, а Google это даст новый рынок для противостояния Apple. По данным Strategy Analytics, к концу 2018 года купертинская компания занимала около половины рынка смарт-часов по количеству проданных единиц. Google предоставляет операционную систему производителям таких устройств, например Fossil, но сама их не разрабатывает.


Fitbit — американская компания с офисом разработки в Минске. Производит носимые фитнес-устройства, такие как смарт-браслеты, часы и Wi-Fi-весы. Основана в 2007 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. На сегодня Fitbit насчитывает более 1470 сотрудников, минский офис — 70. 

Fitbit станет второй минской командой в составе Google после Aimatter, которую ИТ-гигант приобрёл в 2016 году.
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