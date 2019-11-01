Лишь в первом году присуждения награды от образовательного центра «Лидер» столичные «геймеры» обошлись без главного приза. Затем - сплошные победы. Этот год не стал исключением: по результатам интернет-голосования и оценки экспертного жюри «Гейм Стрим» стал «Работодателем года-2019». Столичная компания известна, прежде всего, созданием культовой игры «World of Tanks».





По итогам голосования также были определены победители и в отраслевых номинациях. Среди них оказались и несколько предприятий Брестчины, в частности, «Инволюкс», «Пинскдрев», «Санта Бремор», «Савушкин продукт», «Брестгазоаппарат» и «Брестский мясокомбинат».

Автодилеры

ООО «Мотор Автоград» (Джили Центр Минск)

ИЗАО «Автоидея»

СООО «ДрайвМоторс»

Автобутик «Bentley Минск»

ООО «Тойота Мотор»

Безалкогольные напитки и пиво

ОАО «Лидское пиво» (Гродно)

УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

ЗАО «Минский завод виноградных вин» (Минск)

ОАО «Криница» (Минск)

ЗАО «МЗБН» (Минск)

Гостиничный и ресторанный бизнес

ИООО «Гостиница «Пекин-Минск» (Минск)

DoubleTree by Hilton Minsk

Компания Marriott International (отель «Ренессанс») (Минск)

Гостиница «Виктория Олимп Отель»

УП «Строминвест - Эстейт» (гостиница «BonHotel») (Минск)

Искусство и культура

Национальный художественный музей Республики Беларусь

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной Войны

Музей миниатюр Беларуси «Страна Мини»

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

Национальный академический драматический театр им. М.Горького

ИТ (менее 100 сотрудников)

CactusSoft

Invatechs

Flo

HQSoftware

ИТ (более 100 сотрудников)

Яндекс

Wargaming / «Гейм Стрим»

Gurtam

EPAM Systems (Минск)

Консалтинг

«Здесь и Сейчас»

КЧУП «Ключевые решения»

Консалтинговый центр «Pro-consult»

ЗАО «АудитКонсульт»

Маркетинг, Реклама, PR

PR-агентство «IPR»

TDI Group

ЧУП по оказанию услуг «Лайк Медиа Маркетинг» (Likemedia)

ООО «Приоритетные решения»

Креативное агентство «Молоко»

Машиностроение

ОАО «БЕЛАЗ»

ЗАО «Штадлер Минск»

ОАО МАЗ

ОАО «Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"»

ОАО БАТЭ

Мебель

ЗАО «Инволюкс» (Брест)

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Брестская область)

ЗАО «Молодечномебель» (Минская область)

УП «Торговый дом Лагуна»

Медицина и фармацевтика

Медицинский центр «ЛОДЭ» (Минск)

Медицинский центр «Экомедсервис» (Минск)

Медицинский центр «Кравира»

ИООО «Синэво»

ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»

Образование

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

УО «БГУ»

УО «БГЭУ»

УО «БГУИР»

ГГУ им. Ф. Скорины

Общественное питание

ИТПУП «КСБ Виктори Рестораны» (рестораны «Макдональдс») (Минск)

Бел Фуд Cервис/ Рестораны KFC

GARAGE

ОДО «Экзотик-Групп»

Производство косметики

«БЕЛИТА» (Минск)

«ВИТЭКС» (Минск)

ЗАО «Дилис Косметик» (Минск)

РУП «Белмедпрепараты»

ИООО «Интерфармакс»

Промышленность

ОАО «Беларуськалий»

УП АДАНИ

ОАО «Красный пищевик» (Бобруйск, Могилевская область)

СП «Санта Бремор» (Брест)

OAO «Савушкин продукт» (Брест)

ОАО «Смолевичи Бройлер» (Минская обл, Смолевичи)

СМИ

ЗАО «Второй национальный телеканал» ОНТ

ООО «Онлайнер»

Радио Юнистар

ЗАО «БелКП-Пресс» (Минск)

РУП «БЕЛТА»

Страхование

РУСП «Белгосстрах» (Минск)

ЗАО «СК Белросстрах»

ЗАСО «ТАСК» (Минск)

Строительство, недвижимость

ООО «А-100 Девелопмент» (Минск)

СООО «Хенкель Баутехник» (Минская область, Заславль)

Группа компаний «Алютех» (Минск)

ООО «Илмакс» (Минская область, Колодищи)

ООО «ОрбитаПрофит» (Минск)

Телекоммуникации

СООО «МТС»

РУП «Белтелеком» (Минск)

БеСТ ( life:) )

ООО Анитекс

ООО «Патио плюс» (Минск)

Торговля

ООО «Евроторг» (Минск)

Сеть торговых центров «Корона» (Минск)

ГК «Алми» (Минск)

ООО «Либретик»

СООО «ТПГ Вест Ост Юнион»

Транспорт и логистика

ОАО «Авиакомпания "Белавиа"» (Минская область)

ГП «Минский метрополитен» (Минск)

РУП «Белорусская железная дорога» (Минск)

ООО ТМФ-Транс (ООО ГлавДоставка)

ЧУП «Белтрансспутник»

Финансы

ЗАО «МТБАНК»

ОАО «Банк развития РБ» (Минск)

ЗАО «Альфа-банк»

ОАО «БПС-Сбербанк» (Минск)

ОАО «Приорбанк»

Электроника и оборудование

ЗАО «Атлант» (Минск)

ОАО «Витязь» (Витебск)

УП «Завод электроники и бытовой техники «Горизонт» (Минск)

РУП НПО «Интеграл»

СП ОАО «Брестгазоаппарат» (Gefest) (Брест)

Энергетика

ГПО «Белоруснефть» (Гомель)

ОАО «Нафтан» (Витебская область, Новополоцк)

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (Минск)

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (Гомельская область, Мозырь)

ГК «А-100» (Минская область, д. Боровая)

Региональная номинация:

г. Минск

Wargaming / «Гейм Стрим»

ООО «Евроторг» (Минск)

ЗАО «Штадлер Минск»

УП Адани





Минская область

ООО «Формэль» (Минская обл., Заславль)

ОАО «Беларуськалий»

ОАО «Смолевичи Бройлер» (Минская обл, Смолевичи)





Гомельская область

СП ОАО «Спартак» (Гомель)

ГПО «Белоруснефть»(Гомель)

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

РУП «Гомельэнерго»

Филиал «Автобусный парк 6» ОАО «Гомельоблавтотранс»





Могилевская область

ОАО «Красный пищевик»

СОО «Оазис Групп»

ОАО «Бабушкина крынка»

ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»

ОАО «Могилевлифтмаш»

ОАО «Могилевхимволокно»





Брестская область

ОАО «Брестский мясокомбинат» (Брест)

OAO «Савушкин продукт» (Брест)

СП «Санта Бремор» (Брест)





Витебская область

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

ОАО «НАФТАН»

СООО «Белвест»





Гродненская область

СООО «Конте Спа» (Гродно)

ОАО «Волковысский мясокомбинат» (Гродно)

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»





Победители конкурса награждаются дипломами и получают право использовать звание «Работодатель года - 2019», а также графический символ (знак Конкурса) в любых презентационных и рекламных материалах.







