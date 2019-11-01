Северный поток-2: Дания решила сыграть в "русскую рулетку"?





Суть вопроса состоит в том, что маршрут, который Датское энергетическое агентство назвало «наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам» на самом деле крайне опасен, ведь именно в этом районе, после Второй мировой войны СССР затопил как минимум четыре судна с химическим оружием на борту, общим тоннажем груза около 15 тыс. тонн.





Кроме того, в районе восточнее Борнхольма советский флот осуществил неконтролируемый сброс 8 тысяч тонн химических боеприпасов.





То, как в СССР и в современной России относились к вопросам экологии, ни для кого не секрет – системной работы в этой сфере практически не существовало и, в том числе по этому, химическое оружие сбрасывалось с кораблей хаотическим образом по всему маршруту следования к заданному участку захоронения, чему, как ни странно, есть документальное подтверждение.





Согласно письма министра внутренних дел СССР С.Круглова адресованного Иосифу Сталину и датированному августом 1948 года: «Нередко из-за плохой видимости и сильных штормов снаряды с боевыми отравляющими веществами сбрасывают в море в стороне от заданных квадратов». Естественно никаких карт, куда именно они были сброшены снаряды, никто не составлял.





Объективности ради не будем демонизировать исключительно Советскую армию, ведь найденное в поверженной Германии химоружие в водах Балтики топили также английские и американские войска: в Скагерраке недалеко от шведского порта Люсечиль, на норвежском глубоководье недалеко от Арендаля, между материком и датским островом Фюн и недалеко от Скагена, крайней северной точки Дании, только делали это как-бы более цивилизованно, без присутствия фактора «и так сойдет», свойственного советскому человеку.





Разницу в подходах великолепно продемонстрировал в своем исследовании российский ученый-эколог Алексей Яблоков, который указал, что: «союзники топили химическое оружие огромными груженными баржами, которые были начинены боеприпасами.





Такие захоронения локализованы в нескольких местах в западной части Балтийского моря и в проливах. СССР же затопил до 50 тысяч тонн трофейного химоружия, которое затапливалось достаточно просто: моряки просто сбрасывали за борт снаряды и бомбы.









То есть захоронение химических боеприпасов происходило на огромных пространствах. Сейчас они лежат на дне и просто ржавеют, что с ними делать не совсем понятно до сих пор».





Суммарно на морском дне было похоронено как минимум 303 тыс. тонн различных отравляющих веществ или приблизительно 1/5 часть от общего запаса отравляющих веществ.





В таком контексте неудивительно, что со временем к берегам Швеции стало прибивать целые ящики с фугасами и минами, а местные рыбаки такие «подарки минувшей войны» находят до сих пор.





Причем, данная ситуация имеет некоторые особенности, дело в том, что наиболее опасным из захороненных веществ является иприт, славящийся чрезвычайной токсичностью и силой воздействия.





Подавляющая масса экологов долгое время утверждала, что минимально безопасные сроки, при которых снаряды или контейнеры не разгерметизируются составляет 60 лет, может быть чуть больше, то есть проблема актуализируется в начале ХХ века.





Все «изменилось» в 2017 году, синхронно с активной фазой лоббирования в Европе Северного потока-2, когда российские СМИ запустили масштабную компанию с условным общим названием: «Химическое оружие на дне Балтики: катастрофа отменяется».





Это неправда, конечно, рыбы в районе мест захоронения как мутировали, так и мутируют, но ведь это не главное, важен – правильный информационный фон.





С учетом всех этих данных, информация о том, что Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе страны, к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море не шокирует, конечно, за последнее время ко многому привыкли, но удивляет.





Пресс-служба Агентства сообщает, что разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву, после анализа результатов, которые обязательно должны быть включены в материалы финальной оценки воздействия на окружающую среду, а также экологических, экономических, технических, и юридических аспектов.





Сложно сказать, что и как датчане анализировали, только было принято решение о выборе варианта маршрута к юго-востоку от Борнхольма, судя по всему в самом экологически небезопасном месте, хотя ранее планировалось использование более дорогостоящего «северного маршрута» который должен был пройти дальше от этого острова.





Объяснить это можно только одним - Nord Stream 2 AG нужно сэкономить время и деньги, а то, что Дания решила сыграть в «русскую рулетку» в принципе, после монтажа на Белорусской АЭС «упавшего реактора», уже не удивляет, видимо – время такое настало.









Что же мы имеет в результате? Возможность начала в ближайшем будущем работ в местах, где особо опасное химическое оружие может быть «потревожено», причем состояние его «упаковки» гарантированно приведет к его разгерметизации и, как следствие экологической катастрофе локального или мирового масштаба, это как повезет.





России, конечно, к такому не привыкать – Северодвинск, загаженный Байкал, обмелевшая река Лена и тысячи прочих экологических преступлений уже никак не будоражат российское общество, видимо привыкли.





Только возникает вопрос, а Европе такая экосистема точно необходима, тем более что на другой чаше весов только удовлетворение политических амбиций России, доходы акционеров Nord Stream 2 AG и более ничего.





Greenpeace, где ты?