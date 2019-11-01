Николая Шерстнёва, министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и других официальных лиц. Как сообщает издание, торжественное открытие роботизированной молочнотоварной фермы на 1210 голов КРС в деревне Стайки Оршанского района состоялось сегодня с участием председателя облисполкома, министра энергетики Республики Беларусьи других официальных лиц.





Объект возведен в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» в рамках исполнения указа Лукашенко «О развитии Оршанского района».





На новой ферме предусмотрено использование современных технологий в молочном скотоводстве: беспривязное содержание коров, доение на роботизированных установках с обеспечением компьютерного учета и анализа качества и количества полученного молока, идентификация зоотехнического и ветеринарного учета, индивидуальный рацион скота в зависимости от продуктивности, приготовление и раздача сбалансированных по всем нормируемым питательным веществам кормов с помощью мобильных смесителей.









МТФ оборудована автоматическими системами контроля расхода и учета электрической энергии с передачей данных на центральный диспетчерский пункт, управления технологическим освещением, видеонаблюдения, автоматической проходной.