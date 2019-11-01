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Даёшь цивилизацию в коровники! Под Оршей открыли роботизированную молочнотоварную ферму

Правда, полюбоваться на сие чудо изнутри не получится. Областная газета "Витебские вести" почему-то публикует только фото с официального открытия.
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А посему как выглядит чудо-ферма и как там себя чувствуют буренки, мы можем только догадываться.

Как сообщает издание, торжественное открытие роботизированной молочнотоварной фермы на 1210 голов КРС в деревне Стайки Оршанского района состоялось сегодня с участием председателя облисполкома Николая Шерстнёва, министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и других официальных лиц.

Объект возведен в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» в рамках исполнения указа Лукашенко «О развитии Оршанского района».

На новой ферме предусмотрено использование современных технологий в молочном скотоводстве: беспривязное содержание коров, доение на роботизированных установках с обеспечением компьютерного учета и анализа качества и количества полученного молока, идентификация зоотехнического и ветеринарного учета, индивидуальный рацион скота в зависимости от продуктивности, приготовление и раздача сбалансированных по всем нормируемым питательным веществам кормов с помощью мобильных смесителей.


МТФ оборудована автоматическими системами контроля расхода и учета электрической энергии с передачей данных на центральный диспетчерский пункт, управления технологическим освещением, видеонаблюдения, автоматической проходной. 
"Белорусский партизан"
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