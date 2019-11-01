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Российский рубль продолжает девальвироваться на белорусской бирже

Первые ноябрьские торги завершились для белорусского рубля ослаблением к доллару и евро. Валютная корзина подешевела на 0,04% благодаря ослаблению российского рубля.

Курс доллара вырос на 0,0022 рубля до 2,0539 BYN/USD. По итогам октября доллар обвалился на 0,0245 BYN.

Курс евро вырос всего на 0,0018 рубля до 2,2916 BYN/EUR. Европейская валюта подорожала уже четвёртый раз подряд и оказалась на максимуме за 51 день.

Напомним, что в октябре евро вырос на 0,0204 BYN, но по сравнению с началом года курс евровалюты обвалился на 0,1836 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0051 BYN до 3,2094 BYN/100 RUB. Напомним, что по итогам октября рубль РФ стал дороже лишь на 0,0033 BYN. Это в 16(!) раз меньше, чем было по итогам сентября.

Итоги октября 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил месяц существенным укреплением к доллару и ослаблением к евро. Курс российского рубля практически не изменился.

курс доллара упал на 1,18%;
курс евро вырос на 0,90%;
курс российского рубля поднялся всего на 0,10%;

валютная корзина подешевела на 0,11%.

Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 26 копеек до 64,0316 RUB/USD, а курс евро на 29 копеек до 71,4785 RUB/EUR.

Итоги октября 2019 на валютном рынке РФ

курс доллара упал на 0,87 рубля (−1,34%);
курс евро вырос на 0,47 рубля (+0,67%).
Источник: select.by
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