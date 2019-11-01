



Вадим Иосуб. Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари»





– Белорусские власти окончательно распрощались с надеждой получить как последний транш кредита ЕФСР в $200 млн, так и российский межгосударственный кредит на $600 млн. Очевидно, что выпадающие заимствования надо будет чем-то замещать.





Всегда есть такие достаточно стандартные варианты, как размещение валютных облигаций на внутреннем рынке. Возможен вариант размещения еврооблигаций, то есть привлечение валюты на внешнем рынке у инвесторов.





Звучал вариант привлечения кредита у Китая. Причем он назывался как альтернатива российскому кредиту. Однако тут есть ряд вопросов, на которые пока мы, к сожалению, ответа властей не получили.





Дело в том, что все предыдущие китайские кредиты были связанными. Они шли на реализацию конкретных проектов, по которым очень часто и комплектующие, и работы покупались прямо в Китае. Поэтому деньги могли даже не пересекать границу. Они выделялись в Китае и тут же шли на оплату китайским поставщикам и подрядчикам.









Нам же сейчас нужен кредит для возврата ранее набранных долгов, то есть несвязанный. И четко не прозвучало, что мы можем получить у КНР именно несвязанный кредит, потому что ранее в практике получения больших сумм из Китая несвязанных кредитов не было.





Если это будет несвязанный кредит, то он может стать альтернативой российскому кредиту и траншу ЕФСР. Если же это будет кредит связанный, он такой альтернативой стать не сможет. Эти деньги нельзя будет потратить на возврат долгов.