Эксперт: Где Беларуси взять внезапно упущенные $800 млн? Власти молчат
Есть ли альтернатива у Беларуси по получению кредитных средств, помимо «упущенных» $200 млн последнего транша Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и $600 млн российского госкредита?
Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
– Белорусские власти окончательно распрощались с надеждой получить как последний транш кредита ЕФСР в $200 млн, так и российский межгосударственный кредит на $600 млн. Очевидно, что выпадающие заимствования надо будет чем-то замещать.
Всегда есть такие достаточно стандартные варианты, как размещение валютных облигаций на внутреннем рынке. Возможен вариант размещения еврооблигаций, то есть привлечение валюты на внешнем рынке у инвесторов.
Звучал вариант привлечения кредита у Китая. Причем он назывался как альтернатива российскому кредиту. Однако тут есть ряд вопросов, на которые пока мы, к сожалению, ответа властей не получили.
Дело в том, что все предыдущие китайские кредиты были связанными. Они шли на реализацию конкретных проектов, по которым очень часто и комплектующие, и работы покупались прямо в Китае. Поэтому деньги могли даже не пересекать границу. Они выделялись в Китае и тут же шли на оплату китайским поставщикам и подрядчикам.
Нам же сейчас нужен кредит для возврата ранее набранных долгов, то есть несвязанный. И четко не прозвучало, что мы можем получить у КНР именно несвязанный кредит, потому что ранее в практике получения больших сумм из Китая несвязанных кредитов не было.
Если это будет несвязанный кредит, то он может стать альтернативой российскому кредиту и траншу ЕФСР. Если же это будет кредит связанный, он такой альтернативой стать не сможет. Эти деньги нельзя будет потратить на возврат долгов.
Источник:
10:57 01/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение