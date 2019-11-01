Рынок столичных офисов начал падать после двухлетнего стремительного подъема

Согласно данным Национального кадастрового агентства (НКА), по итогам января-сентября 2019 года в Минске было зарегистрировано 513 сделок по купле-продаже административных помещений. Это на 19.1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.





Если проследить долгосрочную динамику изменения спроса на покупку столичных офисов, то он неизменно растет. Так, за последние пять лет, по итогам 2018 года, количество сделок увеличилось почти на 55%. Однако рост происходит не постоянно, а небольшими периодами: год стремительно подрастает, потом пару лет топчется на месте, потом опять подрастает.





Однако последние два года (2017 и 2018 годы), количество сделок неизменно серьезно увеличивалось. Так по данным НКА, в 2017 году в Минске было зарегистрировано 763 сделки по купле-продаже административных помещений. Это в на 23% больше показателя 2016 года - 636 сделок.





В 2018 году рост продолжился почти с такой же интенсивностью (плюс 18,9%), дав по итогу 819 зарегистрированных сделок. А вот 2019 год, судя по итогам 9 месяцев, столь же резко пошел вниз. Причем, важно отметить, что это первое такое стремительное снижение спроса на офисную недвижимость за последние 20 лет.









Интересно, что из всей коммерческой недвижимости Минска, спрос начал падать исключительно на офисы. Например, спрос на торговые и административно-торговые помещения в Минске по прежнему продолжает расти.





По итогам января-сентября 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года он вырос на 6,2%. А вот спрос на складские помещения, судя по количеству зарегистрированных сделок, вырос в 2019 году и вовсе на 81%.