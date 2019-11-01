В Беларуси создается «Белэнергострой холдинг»

Правительство Беларуси передаст на безвозмездной основе в ведение РУП «Белэнергострой» госпакеты акций пяти предприятий, занимающихся строительством электрических сетей. Это закреплено постановлением правительства №733 от 30 октября 2019 г, опубликованным на Национальном правовом портале 1 ноября.