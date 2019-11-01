В Беларуси создается «Белэнергострой холдинг»
Правительство Беларуси передаст на безвозмездной основе в ведение РУП «Белэнергострой» госпакеты акций пяти предприятий, занимающихся строительством электрических сетей. Это закреплено постановлением правительства №733 от 30 октября 2019 г, опубликованным на Национальном правовом портале 1 ноября.
Согласно постановлению, в ведение РУП «Белэнергострой» передаются находящиеся в республиканской собственности 98,3% акций ОАО «Западэлектросетьстрой», 98,9% ОАО «Белэлектромонтажналадка», 98,7% ОАО «Белэнергозащита», 86,1% ОАО «Белэнергосвязь» и 77,6% ОАО «Белсельэлектросетьстрой».
Консолидация госпакетов проводится в целях создания холдинга «Белэнергострой холдинг», который объединит предприятия, занимающиеся строительством электросетей.
10:21 01/11/2019
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