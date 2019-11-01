Рост ВВП ниже самых пессимистичных ожиданий

Это даже меньше ожиданий Всемирного банка, который в начале года прогнозировал рост белорусской экономики на 1,8%. Рост ВВП в отдельные месяцы ускорялся, но все равно так и не удалось переломить негативные тенденции в экономике, несмотря на мягкую кредитно-денежную политику, проводимую Нацбанком.





Не стоит забывать, что эти темпы роста сформировались при низком уровне инфляции. Индекс потребительских цен за 9 месяцев текущего года вырос всего на 3,4% (годовой план закладывал предел в 5%). Если бы инфляция по итогам 9 месяцев 2019 г. сложилась на более высоком уровне, белорусская экономика впол­не могла показать отрицательные темпы роста.



