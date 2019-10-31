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Аналитик «Альпари» Вадим Иосуб прокомментировал основные цифры бюджета на 2020 год

Вадим Иосуб не верит прогнозам Минфина по ценам на нефть и курсу валют.

 По мнению эксперта, сомнительным  выглядит прогноз по ценам на нефть в размере $60 за баррель, а также среднегодовой курс доллара на отметке 2,2447 BYN/USD, пишет officelife.media

Вадим Иосуб пояснил, что обычно финансисты при составлении прогнозных показателей бюджета придерживаются консервативных оценок. При этом при текущих котировках на нефть в районе $60 за баррель закладывать аналогичную оценку на следующий год довольно рискованно.


В отношении среднегодового курса доллара на 2020 год аналитик форекс-компании считает его сильно завышенным, поскольку речь идет именно о среднегодовых значениях, следовательно, исходя из простых математических моделей доллар к концу следующего года может подорожать на 20%. «Возможно, они что-то знают и нам не договаривают», — прокомментировал Иосуб.

По его собственным прогнозам, к концу этого года валютная корзина (доллар, евро, российский рубль) может вырасти к белорусскому рублю не более чем на 2%, а концу 2020 года — не более чем на 5%.
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