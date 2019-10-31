По мнению эксперта, сомнительным выглядит прогноз по ценам на нефть в размере $60 за баррель, а также среднегодовой курс доллара на отметке 2,2447 BYN/USD, пишет officelife.media





Вадим Иосуб пояснил, что обычно финансисты при составлении прогнозных показателей бюджета придерживаются консервативных оценок. При этом при текущих котировках на нефть в районе $60 за баррель закладывать аналогичную оценку на следующий год довольно рискованно.









В отношении среднегодового курса доллара на 2020 год аналитик форекс-компании считает его сильно завышенным, поскольку речь идет именно о среднегодовых значениях, следовательно, исходя из простых математических моделей доллар к концу следующего года может подорожать на 20%. «Возможно, они что-то знают и нам не договаривают», — прокомментировал Иосуб.





По его собственным прогнозам, к концу этого года валютная корзина (доллар, евро, российский рубль) может вырасти к белорусскому рублю не более чем на 2%, а концу 2020 года — не более чем на 5%.



