Ого! В этом году экспорт услуг из ПВТ может достичь $2 млрд

Лукашенко в ПВТ





Об этом сообщил премьер-министр РБ Сергей Румас в инновационном центре «Сколково» на международном форуме «Открытые инновации». Он подчеркнул, что по экспорту программного обеспечения Беларусь стала одним из лидеров Восточной Европы и СНГ.





Сергей Румас также рассказал, что такой успех объясняется исключительными условиями, созданными в РБ для резидентов ПВТ. А именно, по его словам, им разрешили вести бизнес и заключать сделки в Беларуси так, как они привыкли это делать в лучших юрисдикциях мира.





Кроме того, резидентам дали налоговые льготы и оградили парк от вмешательства контрольных и надзорных органов.





При этом, как подчеркнул Сергей Румас, сотрудник в ПВТ платит в бюджет в среднем в 3 раза больше, чем в среднем работник в стране. То есть налоговые льготы оправданы.





Он также сообщил, что почти все выпускники белорусских ВУЗов, получившие IT-специальность, остаются работать в Беларуси. Более того, по его словам, сейчас в страну возвращаются многие программисты, которые ранее уехали из нее, пишет select.by









Правда, думаем, что если бы государство создало подобные условия любому другому бизнесу, то отдача, скорее всего, была бы не меньшей.







