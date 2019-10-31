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Инкассаторская "дочка" госбанкков ушла в минус

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» по итогам 3 кварталов не получило прибыли. Убыток — около 1,5 млн рублей.

У компании резко возросли операционные расходы: 28,3 млн рублей на 1 октября 2019 года против 3,5 млн год назад. Хотя и графа «Прочие доходы» значительно прибавила: с 2,4 млн до почти 15,7 млн рублей.

Напомним, что «Белинкасгрупп» — это государственный проект. На 49% компания принадлежит Беларусбанку, на 44% — Нацбанку, на 7% — Белагропромбанку.

Активы ОАО оцениваются примерно в 122 млн рублей.
Officelife.media
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