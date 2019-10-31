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Турчин: Игнорируя технологии, государство остается на обочине прогресса

Первый вице-премьер Александр Турчин на открытии Октябрьского экономического форума заявил, что главный вызов для Беларуси сегодня – это необходимость подстроиться под технологические изменения мира.

Турчин: Игнорируя технологии, государство остается на обочине прогресса
Турчин отметил, что новые технологии сделали неактуальным ряд важных пунктов в государственной экономической политике прошлых лет. В том числе перестает быть актуальным вопрос борьбы за дешевую нефть и газ, который раньше был ключевым для экономики Беларуси, передает Белсат.

«Сейчас для развития и выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими. Развитие технологий медленно, но неуклонно отводит углеводороды с первого плана на второй. Процесс этот еще далек от завершения, но в итоге его уже никто не сомневается», – отметил первый вице-премьер.

По словам Турчина, сегодня на первый план в экономическом развитии выходит интеллектуальный продукт.

«Технологии меняют и жизнь, и экономику вне зависимости от желания государства. Государство может или подстроиться под нужды прогресса, или игнорировать. В первом случае прогресс страны ускорится, во втором он пойдет мимо государства, оставив его на обочине. Но затормозить или изменить эти процессы невозможно. Скорейшее понимание этого – вероятно, главный вызов сегодня», – подчеркнул он.


Турчин отметил, что если государственная политика совпадает с технологическими трендами, Беларусь демонстрирует экономический прогресс. Развитие IT-отрасли это подтверждает.

«Темпы роста Парка высоких технологий и IT-отрасли на порядок превосходят все остальные отрасли и сферы, – подчеркнул Турчин. – По сути, тем небольшим ростом ВВП, который есть у нашей страны, мы обязаны ПВТ. Сегодня IT-отрасль по вкладу в ВВП стала вровень с аграрной сферой, то есть той областью, которая исторически была специализацией нашей страны.

Вообще, мое мнение: следующая пятилетка должна и по названию, и по содержанию стать цифровой. Это предполагает осознание фундаментального факта: цифровые технологии не поверхностно, а сущностно меняют производственные, логистические, финансовые и торговые процессы», – отметил Турчин.


Напомним, с января по сентябрь 2019 года ВВП Беларуси вырос всего на 1%, хотя власти планировали гораздо бОльший рост.

Лукашенко с упорством идиота цепляется за старые предприятия и колхозы, многие из которых как раз и тянут Беларусь назад и в которые власть вбухивает миллиарды народных денег, чтобы поддержать их на плаву.
"Белорусский партизан"
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