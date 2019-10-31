Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Аргентинец Гросси стал новым главой МАГАТЭ. Что о нем известно

Главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 29 октября избрали Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины. Об этом информирует сайт организации.


"По итогам голосования в Совете управляющих МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Аргентина) получил большинство голосов, необходимое для его назначения новым генеральным директором. В ходе закрытой сессии господин Гросси получил поддержку 24 членов Совета управляющих в составе 35 стран", – сказано в сообщении.

Конкурентами Гросси были исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруце из Румынии, Лассина Зербо из Буркина-Фасо и Марта Жиакова из Словакии.

30 октября Совет управляющих назначил Гросси на должность.

Приступить к исполнению обязанностей главы МАГАТЭ он должен в декабре.


Гросси – дипломат с более чем 35-летним опытом работы в области нераспространения и разоружения, он посол Аргентины в Австрии и постоянный представитель своей страны при международных организациях в Вене, в том числе при МАГАТЭ.

Предыдущий глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано умер в июле 2019 года в возрасте 72 лет. Он возглавлял МАГАТЭ с 2009 года.
Источник: gordonua.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru