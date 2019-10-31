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Еще один советский пережиток: трудовые книжки стали дефицитом

Сотрудники сразу нескольких бухгалтерских фирм, ведущие в т.ч. и кадровый документооборот у своих клиентов, утверждают, что выдача в районных администрациях Минска обыкновенных бланков трудовых книжек становится все более острой проблемой.

Об этом пишет Экономическая газета.

По законодательству наниматель обязан в течение 5 дней оформить для вновь принятого работника трудовую книжку. И если у человека этого документа не было, организации негосударственной фор­мы собственности обращались за ними в местные органы власти. 

Но некоторые столичные юрлица с начала осени не по своей воле игнорируют это требование законодательства. Уже больше месяца получение трудовых книжек для вновь принятых сотрудников – достаточно сложная задача. Нельзя сказать, что бланков нет вообще. Но складывается их явный дефицит.

Время от времени в районных администрациях можно было видеть объявления следующего содержания «Трудовых книжек нет. Звоните и спрашивайте, когда они будут».


Бухгалтеры нескольких минских ООО рассказывают:

 – Предлагают приходить и получать по живой очереди. Гарантировать ничего не могут.

– Мы приходим – книжек нет. Потом появились, но по новой цене – надо доплатить. Пока доплатил, пока позвонил, пока дошел – последние бланки трудовых прямо перед носом разобрали.

– У нас уже была реальная ситуация: увольняется сотрудник, требует трудовую, а мы только руками разводим – ее нет!

На этом фоне дополнительной бедой становится уход на больничный ответственных за выдачу трудовых книжек в исполкомах. Такая ситуация наслаивается на ранее возникшие проблемы и повергает бухгалтеров и кадровиков в ступор.

Проблема затронула десятки част­ных организаций. На местах у людей создается впечатление, что государство решило перейти на электронные трудовые книжки и бумажные просто перестает печатать.
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