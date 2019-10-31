Все началось с того, что альянс каунасской KRS и беларусского «Белтрубопроводстроя» не прошел проверку службы безопасности Литвы. Компаниям было отказано в участии в конкурсе, хотя их предложение на тот момент было самым дешевым. Основанием, как стало потом известно, стали контракты «Белтрубопроводстроя» с «Газпромом» и другими российскими компаниями, что было расценено как несоответствие критериям национальной безопасности.





Победителем конкурса был объявлен альянс компании Alvora с Siauliu dujotiekio statyba. При этом Alvora также имеет дочерние предприятия в России и Беларуси, контракты с российскими контрагентами.





Еще один участник конкурса альянс MT Group и польской Rafako ухватился за этот факт и попытался оспорить итоги конкурса. Компании подали в суд и обратились в контролирующие органы.









В итоге Amber Grid еще раз проведет оценку предложений, заново объявит победителя конкурса. После этого его утвердят правление и акционеры компании. Лишь потом будет подписан договор, сообщает Delfi. При этом утверждается, что задержка не повлияет на сроки сдачи трубопровода, который должен заработать до конца 2021 года. На этом фоне в понедельник со своего поста ушел директор Amber Grid Саулюс Билис.





Alvora с Siauliu dujotiekio statyba обещают построить газопровод за 79,85 млн евро без НДС. MT Group и польская Rafako выставили цену 84,895 млн евро. Отстраненные от конкурса KRS и «Белтрубопроводстрой» были готовы построить объект за 70 млн евро.





Между тем «Белтрубопроводстрой» пробует через суд добиться от Литвы возмещения расходов на участие в конкурсе, которые составили 10,215 млн евро.



