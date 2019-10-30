Как никогда не платить проценты по кредиту: 5 карт с грейс-периодом

Myfin.by подготовил обзор пяти кредитных карт с беспроцентным периодом.





Речь идет о кредитных картах с грейс-перидом, т.е. о картах по которым можно получить банковскую ссуду и в течение определенного срока вернуть только то, что было получено. Разберемся, что это такое, и какие выгоды сулит рядовому клиенту.





Что такое карты с грейс-периодом и как они работают?

Карты с беспроцентным периодом – это кредитные карты, чаще всего с овердрафтом, т.е. возобновляемой кредитной линией в пределах назначенного лимита.





О картах с грейс-периодом следует знать что:





- Беспроцентный период - это не обман, а реальная возможность в течение определенного срока бесплатно пользоваться заемными средствами.





- Грейс-период на самом деле не совсем беспроцентный (это запрещено законом). На льготный срок назначается символическая плата, например – от 0,1% до 0,000001%.





- Карты с грейс-периодом не нужно путать с картами рассрочки, по которым тоже назначаются символические проценты. Беспроцентный период у карт рассрочки дольше (до 2 лет и более), но рассчитываться ими на таких условиях можно только в магазинах-партнерах.





- Карты с беспроцентным периодом действуют везде, по ним можно снимать наличные.





- Обычный грейс-период редко превышает 60 дней. Потом на остаток кредита начисляются проценты.





Выберем для сравнения 5 карт с максимальным беспроцентным сроком и, чтобы кредит вышел по-настоящему бесплатным, остановимся на картах с бесплатным обслуживанием.





Кредитная карта Fun от БПС-Сбербанка

Карта Fun попала в лидеры благодаря максимальному на текущий момент беспроцентному сроку и отсутствию крупных платежей по другим статьям.





- Карта Fun выдается лицам от 18 до 59 лет, работающим на последнем месте не менее 3-х месяцев.





- Лимит кредитования назначается индивидуально, исходя из текущего дохода.





- Максимальный лимит по карте Fun – 10 тыс. руб.





- Беспроцентный период пользования деньгами – 2 месяца. В это время действует ставка в 0,000001% (одна миллионная процента).





- После окончания грейс-периода ставка поднимается до 13,7%.





- Карта Fun также предполагает рассрочку до 1 года в партнерской сети и овердрафт до 3 лет, а также расчеты собственными средствам.





- Платы за снятие наличных нет.





«Картафан» выдается и обслуживается бесплатно, потому здесь можно говорить о реально бесплатном кредите.





Кредитная карта CREDO с грейс-периодом от Идея Банка

По основным условиям CREDO – это классическая кредитная карта с отсрочкой начисления процентов.





- Карта выдается гражданам Беларуси от 18 до 65 лет, постоянно работающим не менее 3 месяцев.





- Срок действия возобновляемого кредита – 2 года.





- Лимит кредитования – до 5 тыс. руб.





- Общий срок погашения кредита – до 5 лет, льготный период до 50 дней.





- В течение льготного периода ставка – 0,0001%, после – 13,7%.





- Снятие наличных бесплатно.





Важный момент – беспроцентный период действует до 20 числа следующего месяца. Т.е. деньгами, взятыми 1 числа, можно пользоваться месяц и еще 20 дней, для позже полученных кредитов льготный период короче.





Другие условия обычны для кредитных карт подобного типа.









Кредитная карта Dream Card от БНБ-Банка

Еще одна классическая оведрафтная карта с льготным периодом. Ее основные условия совпадают с описанными для предыдущих карт. Назовем только отличия:





- Лимит кредитования – до 12 500 руб.





- 1 числа каждого месяца обязательно погашать 10% от суммы кредита.





- Беспроцентный период до 46 дней, но не дольше 15 дней следующего месяца.





- В грейс-период применяется ставка 0,000001%, потом – 28,5% годовых.





Кредитная СТАТУСкарта с овердрафтом от СтатусБанка

Эта карта также похожа на предыдущую, но имеет некоторые особенности.





- Кредитный лимит – до 5 тыс. руб.





- Грейс-период – 45 дней.





- Льготная ставка – 0,00001%, полная – 13,7%.





- Минимальный возраст получения Карты – 21 год.





- Минимальный доход для получения Карты – 200 руб.





Пользователи СТАТУСкарты имеют возможность рассчитываться в сети Евроопт и получать кэшбэк до 1,5% при оплате собственными средствами.





Кредитная карта Ласунак от РРБ-Банка

Этот продукт тоже имеет сходство с предыдущими картами, но уступает им в некоторых параметрах.





- Грейс-период 30 дней, льгота действует только при полном погашении кредита в течение этого срока.





- Общий срок возобновления кредита – 1 год.





В течение льготного периода действует ставка в 0,1%, после этого – 13,5%.





Т.е. на минимальный кредит в 500 руб. начисляется 1 копейка каждые 10 дней. Прошлые кредиты выходили беспроцентными из-за ничтожно малых ставок.





Безусловное достоинство Кредитной карты Ласунак – максимальный лимит в 40 тыс. руб. Однако индивидуальный лимит не должен превышать среднюю зарплату более чем в 10 раз, потому максимальный лимит доступен скорее айтишникам и некоторым руководящим работникам.





Можно ли всегда пользоваться кредитной картой бесплатно?

Да. Это возможно. Но потребует высокой дисциплины и сдержанности.





Можно брать сумму сравнимую с месячным доходом и возвращать ее до окончания грейс-периода. Взять больше вряд ли получится, потому что возвращать ее нужно или с ближайшей зарплаты, или со следующей после нее.





Можно взять несколько карт и перекредитовываться новой картой после окончания льготного срока по предыдущей. Теоритически это возможно и не требует больших расходов, т.к. многие карты бесплатны. Однако нужно потратить силы, чтоб получить эти карты, и строго контролировать платежный календарь.





В периоды высокой инфляции даже находились желающие разместить полученные на льготных условиях деньги в банке и заработать на процентах. Но доход выходил мизерным даже при высоких ставках из-за малых сроков и лимитов.