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Путин победил: Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.


Об этом агентство сообщило в среду в пресс-релизе, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Отмечается, что разрешение выдано на строительство на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Агентство оценило, что этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Согласно им, Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, учитывая ресурсы и окружающую среду, а также, при необходимости, должна указать, где такие трубопроводы должны быть проложены.

"Северный поток-2" практически достроен, однако Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на его строительство.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству Дании "Северному потоку-2" придется подождать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет применять. За это время стороны имеют право подать жалобу после принятия решения.

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в начале октября заявил, что компании нужно полтора месяца, чтобы достроить "Северный поток-2".


Напомним, Украина, Польша, страны Балтии и США рассматривают "Северный поток-2" как политический проект, который РФ может использовать для давления на Европу.

Германия и Австрия поддерживают проект — их компании участвуют в строительстве трубопровода. 

Ранее планировалось, что газопровод будет запущен до конца 2019 года.
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