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Доллар немного сдал назад

По итогам торгов среды значение валютной корзины не изменилось: доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.

С начала недели корзина валют подорожала на 0,61%, но это пока 0,04% ниже уровня начала октября.

Курс доллара опустился всего на 0,0011 рубля до 2,0544 BYN/USD, прервав серию из пяти последовательных повышений и покинув максимум за 19 дней. С начала месяца американец подешевел на 0,0218 BYN.

Курс евро вырос на 0,0057 рубля до 2,2840 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 48 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0032 BYN до 3,2188 BYN/100 RUB, покинув максимум за 32 дня.

Центробанк России

На Мосбирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос всего на 4 копейки 63,8734 российских рублей, курс евро поднялся на 23 копейки до 71,01 российских рублей.
Источник: select.by
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