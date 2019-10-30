МАРТ будет регулировать цены на гречку

"Постановление "О регулировании цен на крупу гречневую" предусматривает введение временного ценового регулирования на крупу гречневую путем предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25%", - отметили в пресс-службе.





По информации МАРТ, предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%.





"Данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении", – подчеркнули в министерстве.









Накануне Лукашенко обратил внимание, что урожай гречихи в стране в этом году меньше, чем в прошлом.





"В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог, это произойдет по ценообразованию. Мы договорились", - предупредил чиновников Лукашенко





В свою очередь, после совещания, вице-премьер Владимир Дворник заявил, что правительство не допустит дефицита гречневой крупы в Беларуси и роста цен на нее.





"В Беларуси имеется тот запас госзаказа, который мы в этом году произвели, остатки прошлого года. Государство будет держать руку на пульсе для того, чтобы каких-то скачков, резких повышений цен на этот продукт не было", - сказал Дворник.





Он отметил, что в прошлые годы цена гречки на белорусском рынке была чуть выше, чем в России, сегодня она выровнялась. "Поэтому я не думаю, что будут какие-то скачки и вывозы этой продукции. Но мы на уровне правительства отслеживаем эту тему и будем мониторить", - заверил вице-премьер.