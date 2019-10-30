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Белорусские ломбарды станут "комиссионками"

Кроме основной деятельности, ломбарды получили право осуществлять комиссионную торговлю, хранить вещи и приобретать их для дальнейшей реализации.

Такое положение содержится в указе №394 «О предоставлении и привлечении займов», подписанном 23 октября. Кроме того, ломбарды смогут предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога ломбарду.

Указом также определен порядок создания некоммерческих микрофинансовых организаций в форме потребительского кооператива финансовой взаимопомощи. 

Их членами разрешено становиться физическим лицам, осуществляющим производство сельхозпродукции, занимающимся деятельностью, при которой уплачивается единый налог, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, юридические лица, в уставном фонде которых доля государства составляет 50% и более, оказывающие бытовые услуги населению и зарегистрированные в сельской местности, получили право выдачи микрозаймов под залог движимого имущества. 

Такую возможность получили также юридические лица, осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Все это должно увеличить доступность микрофинансирования для бизнеса.

В то же время, на рынке микрозаймов вводятся и новые ограничения. В частности, запрещается выдача подобных займов некоммерческими организациями, созданными в форме фондов. 

Такое решение обосновано тем, что подобные организации предоставляли ультракороткие займы без залога по ставке, превышающей 530% годовых.


В целях защиты получателей займов вводятся ограничение на величину процентов, которую может получить микрофинансовая организация: в размере, не превышающем двухкратную сумму микрозайма. 

А сумма неустойки, штрафов и пеней не может превышать половину величины микрозайма. Таким образом, ограничены возможные потери получателя займа.

Указом №394 также установлены требования к информации об условиях договора микрозайма и расчету процентов, а также к рекламе деятельности микрофинансовых организаций и информации, размещаемой на их сайтах.
Источник: select.by
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