Белорусские ломбарды станут "комиссионками"

Такое положение содержится в указе №394 «О предоставлении и привлечении займов», подписанном 23 октября. Кроме того, ломбарды смогут предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога ломбарду.





Указом также определен порядок создания некоммерческих микрофинансовых организаций в форме потребительского кооператива финансовой взаимопомощи.





Их членами разрешено становиться физическим лицам, осуществляющим производство сельхозпродукции, занимающимся деятельностью, при которой уплачивается единый налог, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.





Кроме того, юридические лица, в уставном фонде которых доля государства составляет 50% и более, оказывающие бытовые услуги населению и зарегистрированные в сельской местности, получили право выдачи микрозаймов под залог движимого имущества.





Такую возможность получили также юридические лица, осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Все это должно увеличить доступность микрофинансирования для бизнеса.





В то же время, на рынке микрозаймов вводятся и новые ограничения. В частности, запрещается выдача подобных займов некоммерческими организациями, созданными в форме фондов.





Такое решение обосновано тем, что подобные организации предоставляли ультракороткие займы без залога по ставке, превышающей 530% годовых.









В целях защиты получателей займов вводятся ограничение на величину процентов, которую может получить микрофинансовая организация: в размере, не превышающем двухкратную сумму микрозайма.





А сумма неустойки, штрафов и пеней не может превышать половину величины микрозайма. Таким образом, ограничены возможные потери получателя займа.





Указом №394 также установлены требования к информации об условиях договора микрозайма и расчету процентов, а также к рекламе деятельности микрофинансовых организаций и информации, размещаемой на их сайтах.