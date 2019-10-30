В Беларуси появились бесконтактные банкоматы
В Беларуси появились первые бесконтактные банкоматы. Карточку в них вставлять не нужно: достаточно поднести ее к специальному ридеру банкомата, отмеченному знаком бесконтактной оплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Белгазпромбанка.
Узнать бесконтактный банкомат можно по специальному символу на стартовом экране банкомата, стикеру в правом верхнем углу и специальному ридеру для бесконтактных карт, сообщает пресс-служба «Белгазпромбанка».
Одно из удобств такого банкомата — это отсутствие риска забыть карточку в банкомате, потому что она все время находится у клиента в руках. Кроме того, это безопасно, потому что все операции совершаются только после ввода ПИН-кода.
09:41 30/10/2019
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