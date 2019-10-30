Тихая революция произошла в Беларуси, несмотря на приказы Лукашенко

Всего несколько цифр, которые опубликовал Белстат, говорят о глубинных переменах, произошедших внутри белорусской экономической системы, несмотря на все старания властей.





Судите сами.





В 1995 году, сразу после прихода к власти Александра Лукашенко, на государственных предприятиях было занято около 60% трудоспособного населения. То есть, львиная доля населения страны работала именно в госсекторе, который давал хоть какую-то гарантию стабильности и относительного благополучия.





Со временем в Беларуси начало происходить то, что определенно не радовало ни самого руководителя страны, ни чиновников в целом. Число белорусов, работающих на госпредприятиях, стало стремительно снижаться.





В 2000-м году в госсекторе было занято уже 57,2% трудоспособных белорусов, в 2005-м – уже 51,8%, в 2010-м – 44,7%!









Последние три года занятость на государственных предприятиях и вовсе держится в пределах 40%. Для сравнения: «у частника» сейчас трудится уже более 56% белорусов.





То есть, ситуация поменялась на ровно противоположную. Несмотря на миллиарды долларов, вложенных в государственные предприятия, несмотря на все приказы главы государства, требования поднять госпредприятия с колен – простые белорусы проголосовали ногами и фактически совершили тихую революцию, предпочтя работать в частном секторе, а не государственном.





С другой стороны, эта картина живописно показывает постепенное угасание советской части экономики, за которую крепко держится сам глава Беларуси и его окружение. Если так дело пойдет и дальше, то ездить с инспекциями, проверять протекшую крышу и «откручивать головы» со временем просто будет некуда.