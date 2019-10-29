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В Россию не пускают: Беларусь хочет поставлять говядину в Турцию

Беларусь в скором времени планирует получить право на поставки говядины в Турцию, об этом рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на полях IV Экспортного форума "Беларусь мясная"

По его словам, в скором времени в Беларусь приедет министр сельского и лесного хозяйства Турции. К приезду высокого гостя правительство готовит документы для открытия поставок нашей говядины на турецкий рынок.

В 2018 году Беларусь поставила на экспорт мясной продукции на один миллиард долларов. В этом году эта цифра уменьшилась: по состоянию на август было экспортировано продукции на 580 миллионов долларов.

Такое изменение связывают с ограничениями по экспорту на российский рынок. Как отметил представитель управления ВЭД, возобновленные поставки говядины на кости в Россию помогут увеличить экспортные цифры, также происходит диверсификация.

Напомним, весной Россельхознадзор объявил о временном ограничении на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, которые не имеют официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии. В скором времени Беларусь собирается снять эти ограничения.
Источник: sputnik.by
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