Есть готовность и интерес в финансировании.





Имеются в виду гранты для кооперативов финансовой взаимопомщи малого бизнеса, фермеров и т.д. Фактически можно получить «бесплатные» деньги для выдачи займов. Но для этого нужно соответствовать требованиям программ иностранных и международных донорских организаций.





При этом надо помнить, что такие кооперативы взаимопомощи не могут распределять прибыль между членами или учредителями. Прибыль идет на удешевление займов.





Для создания кооператива нужно четыре физлица-учредителя, которые внесут паи. Необходимо написать заявление в Нацбанк. Затем кооператив включат в реестр. Но это именно заявительный принцип, а не лицензирование.





Кооперативы сначала будут выдавать займы за счет паевого фонда. Затем участвовать в финансировании могут новые члены, а не только учредители. Естественно, кооперативу нужно продумать сторонние источники финансирования. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность.