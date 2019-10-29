ООН может дать денег белорусским "кассам взаимопомощи" для малого бизнеса
Начальник управления методологии небанковских операций Нацбанка Александр Дедков сообщил журналистам, отвечая на вопрос от Office Life, что есть ряд программ поддержки от ПРООН для малого и среднего бизнеса за счет микрофинансовых организаций.
Есть готовность и интерес в финансировании.
Имеются в виду гранты для кооперативов финансовой взаимопомщи малого бизнеса, фермеров и т.д. Фактически можно получить «бесплатные» деньги для выдачи займов. Но для этого нужно соответствовать требованиям программ иностранных и международных донорских организаций.
При этом надо помнить, что такие кооперативы взаимопомощи не могут распределять прибыль между членами или учредителями. Прибыль идет на удешевление займов.
Для создания кооператива нужно четыре физлица-учредителя, которые внесут паи. Необходимо написать заявление в Нацбанк. Затем кооператив включат в реестр. Но это именно заявительный принцип, а не лицензирование.
Кооперативы сначала будут выдавать займы за счет паевого фонда. Затем участвовать в финансировании могут новые члены, а не только учредители. Естественно, кооперативу нужно продумать сторонние источники финансирования. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность.
15:03 29/10/2019
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