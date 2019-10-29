Подорожало всё! Белорусский рубль обвалился на бирже

Если вчера значение корзины валют выросло на 0,19%, то сегодня уже на 0,42%. Таким образом, с начала недели корзина валют стала дороже на 0,61%, но её стоимость пока на 0,04% ниже уровня начала октября.





Курс доллара вырос на 0,0084 рубля до 2,0555 BYN/USD. Сегодня доллар подорожал уже пятый раз подряд и оказался на максимуме за 19 дней.





Общее повышение курса американской валюты за это время составило 0,0182 BYN, но по сравнению с началом месяца доллар подешевел на 0,0207 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0083 рубля до 2,2783 BYN/EUR — максимального значения за последние 26 дней. Европейская валюта с начала октября подорожала на 0,0089 BYN.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0150 BYN до 3,2220 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 32 дня.





С начала октября рубль подорожал до максимума за 32 дня.





Центробанк России

Банк России уже определил официальные курсы иностранных валют на завтра:





доллар подешевел на 4 копейки — 63,8320 RUB/USD;

евро стал дешевле на 6 копеек — 70,7769 RUB/EUR.