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Подорожало всё! Белорусский рубль обвалился на бирже

Девальвация белорусского рубля на торгах во вторник значительно ускорилась. Сегодня на бирже в Минске подорожали сразу все основные валюты.

Если вчера значение корзины валют выросло на 0,19%, то сегодня уже на 0,42%. Таким образом, с начала недели корзина валют стала дороже на 0,61%, но её стоимость пока на 0,04% ниже уровня начала октября.

Курс доллара вырос на 0,0084 рубля до 2,0555 BYN/USD. Сегодня доллар подорожал уже пятый раз подряд и оказался на максимуме за 19 дней. 

Общее повышение курса американской валюты за это время составило 0,0182 BYN, но по сравнению с началом месяца доллар подешевел на 0,0207 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0083 рубля до 2,2783 BYN/EUR — максимального значения за последние 26 дней. Европейская валюта с начала октября подорожала на 0,0089 BYN.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0150 BYN до 3,2220 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 32 дня.

С начала октября рубль подорожал до максимума за 32 дня.

Центробанк России

Банк России уже определил официальные курсы иностранных валют на завтра:

доллар подешевел на 4 копейки — 63,8320 RUB/USD;
евро стал дешевле на 6 копеек — 70,7769 RUB/EUR.
Источник: select.by
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