Белнефтехим: АЗС зарабатывают 8-9 копеек на литре топлива

Светлана Гурина. Такую цифру в интервью « СБ. Беларусь Сегодня » назвала заместитель председателя концерна «Белнефтехим»





«Розничная цена на топливо включает стоимость его покупки у производителя (у которого нефть составляет более 85 процентов затрат), доставку до места продажи, НДС и маржу продавца. Маржа продавца невелика — в среднем около 8—9 копеек в цене 1 литра топлива, но она необходима, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности продаж топлива, сервиса, развитие сети АЗС на всей территории страны», — сказала она.





По ее словам, при изменении «Белнефтехимом» предельной максимальной цены на топливо, маржа розничных продавцов не меняется. Она также отметила, что концерн устанавливает максимальные цены. Розничные сети могут продавать топливо дешевле, но используют скидки в основном для программ лояльности.









Гурина обратила внимание на то, что топливо на беларусских АЗС на 30-35% ниже, чем в соседних странах, которые покупают нефть по мировым ценам. В Беларусь она поступает по цене за вычетом экспортных пошлин. Топливо в Росси на 10-15% дешевле.