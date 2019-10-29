Об этом в традиционном обзоре Myfin.by.

Большие выходные на ноябрьские праздники

В начале ноября белорусов ждут большие выходные – 4 дня. Рабочий день с пятницы 8 ноября переносится на субботу 16 ноября.





Как сообщал Myfin.by, выходными будут четыре дня подряд: праздничный (так называемый "день октябрьской революции") 7 ноября и 8, 9, 10 ноября.





Вырастет бюджет прожиточного минимума

БПМ в среднем на душу населения с 1 ноября вырастет до 231,83 BYN (до 1 ноября – 230,91 BYN). Прибавка составит 92 копейки.





Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.





БЖД добавит поезда

На время праздников с 1 по 10 ноября БЖД добавляет 50 дополнительных поездов. В регионах будут 42 дополнительных поезда по маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Могилев – Гомель, Полоцк – Минск. Международных поездов добавят, в частности, по маршрутам Минск – Вильнюс, Гомель – Сновск, Минск – Львов.





Такси из аэропорта подорожает

С 1 ноября на 10 рублей повысится стоимость трансфера из Национального аэропорта Минск. Меняется цена на услугу «Трансфер» – теперь она приравняется к 40 рублям. Единый тариф будет действовать на любой легковой автомобиль из аэропорта в любую точку Минска, сообщает пресс-служба аэропорта.





АЗС «Белоруснефти» переходит на зимнее дизельное топливо

Зимним дизельным топливом «Белоруснефть» планируют запасаться с 15 октября по 1 декабря. С 1 ноября на заправках концерна будет продаваться только ДТ-3-К5.









Финиш переписи населения

1-6 ноября переписчики повторно придут к белорусам, чтобы задать 10 вопросов 10% адресатов. Это делается, чтобы проверить качество самой переписи.





Подорожает виза в Эстонию

С 1 ноября Эстония вводит для белорусов госпошлину в 80 евро за рассмотрение документов на долгосрочную визу типа D, указано на сайте Посольства Эстонии в Беларуси.





Начнутся испытания АИС ИДО

С ноября в Беларуси начнут испытывать автоматизированную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). В этом будут участвовать банки, органы взыскания, задействованные в проекте.





С 2020 года планируется выйти на промышленную эксплуатацию АИС ИДО. Система будет собирать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков с учетом денег на банковских счетах, на электронных кошельках.





Изменятся цены на сигареты

Сигареты подорожают от 1 до 10 копеек с 1 ноября. Но некоторые марки станут дешевле.





В частности, «Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимает на 2 копейки цены на сигареты «Магнат», «Минск», «Премьер», «Фэст MS», Credo, Credo MS, Маtrix Bluе, Portal, некоторые виды Minsk City, NZ, Queen. Вместе с тем Kent Feel, Feel Aroma и Feel Aroma Aurum подешевеют на 1 копейку.





Сигареты «Табак-инвест» в среднем подорожают на 3-5 копеек, в том числе Camel Blue, Camel Compact, Monte Carlo, отдельные марки Winston.





На 4-5 копеек копейки дорожают некоторые из марок сигарет «Беларусьторга».





Кастинги «Мисс Беларусь 2020»

Региональные кастинги претенденток начнутся с 1 ноября и продлятся в декабре. В конкурсе могут участвовать девушки от 18 до 24 лет (рост не менее 174 см.), с гражданством Беларуси, постоянно проживающие на ее территории, никогда не состоявшие в браке и без детей.





Подробности есть на сайтах областных исполкомов. Финал конкурса пройдет в мае в Минске.









Запреты на рыбалку

С 1 ноября по 31 марта в Брестской, Витебской и Гомельской областях запрещен лов сома. С 1 ноября по 15 декабря - лов сига чудского.





При нарушении запрета штраф за одну пойманную рыбу составит 12 базовых величин. Если ущерб достигнет 100 базовых величин (сегодня 1 базовая составляет 25,5 рубля) и более, то возможна уголовная ответственность.